Дебют Realme V3: доступные и массовые 5G

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Представили Realme V3 на базе Dimensity 720 и АКБ на 5000 мАч

Изначально V-серия в модельном ряду Realme была ориентирована на внутренний рынок и ряда азиатских стран, компания и не помышляла вывести ее на глобальный рынок. Но теперь решено, что модели этой серии достойны карьеры на мировом рынке. Сегодня эта линейка пополнилась новичком Realme V3, который, как и модели серии Realme X7 имеет в своей основе чип из серии Dimensity.

Новая реальность такова, что китайские смарфтоностроители начали активно плодить 5G-смартфоны и Realme V3 не исключение. За работу в сетях пятого поколения отвечает восьмиядерный чип Dimensity 720 с графикой Mali-G57 MC3. Скрывается он внутри корпуса толщиной 8,6 мм, который весит 189,5 грамм. Габариты достаточно скромные, учитывая то, что внутри скрывается батарейка емкостью 5000 мАч, зарядить которую можно через порт USB Type-C на мощности 18 Вт.

Realme V3 удостоился 6,5-дюймового дисплея разрешением 1600х720 пикселей, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 Гб постоянной UFS 2.1, селфи-камеры на 8 Мп со светосилой f/2.0 и тройной тыльной с датчиками 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Есть поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, сканер отпечатков пальцев и ОС Android 10 с надстройкой Realme UI.

В продажу Realme V3 поступит 9 сентября. Версию с 6/64 Гб памяти оценили в $146, приобретение модификации с 6/128 Гб обойдется в $205 и за топовую вариацию с 8/128 Гб предстоит отдать $234.

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Источник: mydrivers