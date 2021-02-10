Дефицит комплектующих подстегнет рост стоимости смартфонов и это неизбежность

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Realme и Xiaomi продолжают делать мрачные прогнозы по части роста цен на электронику

Ситуация на рынке смартфонов сейчас такова, что публике предлагается все больше аппаратов по еще более крутым характеристикам и создается ощущение, что все безоблачно и рынок пережил пандемию с наименьшими потерями. С другой стороны, некоторые компании «живописуют ужасы» последующих месяцев дефицита комплектующих, и невозможности решить проблему быстро.

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Нехватка компонентов позволяет компаниям повышать ценники и списывать все на дефицит. Наверное, истина где-то посредине. Возможно, компании используют ситуацию для решения своих, сугубо практичных задач, связанных с объемом продаж и прибылью. Для широкой же аудитории продолжают транслировать мысль, что компании живут в условиях острого дефицита и это подстегивает рост цен на все большее количество устройств.

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В одном из последних интервью президент Realme China заявил о том, что нехватка микросхем, аккумуляторов и чипов стала причиной сбоя в налаженной цепочке поставок и цены на мобильные устройства могут колебаться во второй половине нынешнего года. Тогда как соотношение спроса и предложений в итоге будут определять ценовую политику всей индустрии смартфонов.

Вторит коллеге и глава Xiaomi Лэй Цзюнь, который подтвердил острую нехватку чипов, складские запасы исчерпываются. Его прогноз пессимистичен. Дефицит продлится в течение двух лет, а потребители на себе почувствуют нехватку электроники и рост цен на нее.

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Судя по всему, топ-менеджеры готовят нас к тому, что рост цен неизбежен и все, кто хочет прикупить новый смартфон должны быстрее решаться на покупку, ведь дальше будет только дороже.

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Источник: mydrivers