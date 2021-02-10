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Продолжаем исследовать фишки MIUI – разберемся, как поменять звук набора номера на смартфонах Xiaomi.

Прошивку от Xiaomi, MIUI, можно «изучать» до бесконечности – не зря она считается одной из самых «кастомизируемых» прошивок на рынке. Мы уже прошлись по некоторым особенностям MIUI, в том числе узнали, как настроить темную тему и как навести порядок на рабочем столе. Теперь настало время разобраться, как отключить звук набора номера на Xiaomi.

Да, вы все правильно поняли – если вдруг вас раздражает звук набора номера в вашем смартфоне, вы можете отключить его даже в стандартном (то есть не «беззвучном») режиме. Более того, Xiaomi предлагает заменить звук по умолчанию на более мелодичный. Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Для начала вам необходимо будет зайти в само приложение номеронабирателя (иконка «Телефонная трубка» на экране). Далее нажимаем на иконку настроек данного приложения – она находится в нижнем левом углу экрана и выглядит как три линии.

В Настройках находим подпункт «Расширенные настройки», где на первой же позиции будет расположен еще один пункт «Звук при наборе номера». Здесь вы сможете настроить звук набора так, как вам необходимо – его можно отключить совсем или же поменять на более приятный слуху звук фортепьяно.

Настройки звука в смартфонах Xiaomi

Также настроить проигрывание звука набора номера можно в отдельном меню в общих настройках вашего Xiaomi. Заходим в приложение «Настройки», ищем пункт «Звук и вибрация» и находим внутри него подпункт «Дополнительные настройки».

В данном меню ваш ждет список звуков, которые вы бы хотели оставить включенными или выключить совсем, например, звук удаления файла, блокировки экрана и, конечно же, звук номеронабирателя.

Обязательно попробуйте «погулять» по всем представленным пунктам настроек – так вы узнаете ваш смартфон чуточку лучше.