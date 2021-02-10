Вышел Realme X7 Pro Extreme Edition: для поклонников гламура

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Компания выпустила еще одну версию Realme X7 Pro, предложив модный экран и избавившись от одного бесполезного датчика

Еще в сентябре прошлого года были представлены Realme X7 и Realme X7 Pro, а сегодня к ним присоединился третий — Realme X7 Pro Extreme Edition. Это смартфон, который получил изогнутый дисплей с повышенной частотой обновления, емкую батарейку с быстрой зарядкой и тройную камеру с главным датчиком на 64 Мп.

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Realme X7 Pro Extreme Edition весит всего 170 грамм и внутри корпуса толщиной 7,8 мм скрывается аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки на 65 Вт. Поставляется смартфон с предустановленной операционной системой Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0.

Почти 90% лицевой панели отдано под AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+, частота обновления изображения составила 90 Гц и частота отклика сенсора 360 Гц. Обладает Realme X7 Pro Extreme Edition селфи-камерой на 32-мегапикселя и основной камерой на три датчика 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макрокамера).

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Построен аппарат на чипе Dimensity 1000+ в связке с 8/12 Гб оперативной памяти и постоянной предложили 128/256 Гб. Младшая модификация с 8/128 Гб оценена в $350, а вариант с 12/256 Гб стоит $396. По сути этот тот же Realme X7 Pro, но с экраном, чьи боковые кромки изогнуты, а частота обновления снижена до 90 Гц против 120 Гц у «обычной прошки». Еще одно изменение — на тыльной стороне убрали датчик глубины.

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Источник: gizmochina