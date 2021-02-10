Дефицит комплектующих ударит по рынку смартфонов

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Нас ждет нехватка смартфонов и рост стоимости

Прошлый год прошел под знаком кризиса на рынке электроники, вызванного пандемией и спровоцировавшей в итоге еще и дефицит компонентов. Понемногу индустрия начала приходить в себя и в начале нынешнего года поставки смартфонов устремились вверх. Казалось, что кризис преодолен и дальше продажи будут только расти. Особенно на фоне возросшего спроса на 5G-смартфоны.

Но, увы нехватка комплектующих не позволяет достичь былых высот. Более того, ситуация только усложняется и аналитики Counterpoint заявили, что рынок смартфонов сильно пострадает из-за глобального дефицита чипов. Глобальная нехватка микросхем вызвана сочетанием трех факторов. Во-первых, резкое увеличение спроса на чипсеты из-за увеличения их использования в автомобилестроении. Во-вторых, сбой производства из-за COVID-19. В-третьих, длительный период ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству микросхем, а это означает, что чипмейкеры не способны быстро увеличить производство, чтобы удовлетворить спрос.

Аналитики говорят о том, что ряд ОЕМ-производителей смартфонов смогли получить только 80% из заказанных компонентов во втором квартале нынешнего года. И ситуация только ухудшается. Уже звучат прогнозы, что в третьем квартале поставщики покроют только 70% заказанных комплектующих. Это может затронуть 90% отрасли и в итоге негативно скажется на итоговых результатах работы во втором полугодии нынешнего года. Усугубит положение дел и энергетический кризис в Китае, вызвавший простой предприятий.

Эксперты Counterpoint прогнозируют, что поставки смартфонов в 2021 году составят 1,41 млрд единиц и по сравнению с прошлым годом рост составил 6%. Более ранний прогноз аналитиков был более оптимистичным — 1,45 млрд и рост 9%.

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Источник: 9to5mac