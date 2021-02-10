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Дефицит Samsung Galaxy S22: флагманов на всех не хватит?

27.01.2022 235 0

За Galaxy S22 выстроятся очереди

До мероприятия Unpacked, на котором представят флагманы серии Galaxy S22 остается две недели. Ожидается, что продажи новинок стартуют через две недели после релиза. Готовясь к началу продаж Galaxy S22, Samsung накапливает запасы новинок, но хватит ли их, и будут ли они восполняться своевременно и в полной мере – пока вопрос.

 

Дефицит Samsung Galaxy S22: флагманов на всех не хватит? – фото 1

 

Аналитик Дохьюна Кима уверяет, что компания не исключает того, что дефицита новинок не избежать. По его данным, Samsung ожидает, что не сможет удовлетворить высокий спрос на смартфоны, что может привести к увеличению сроков поставки Galaxy S22 на 2-3 месяца. И это «хуже, чем у Galaxy Z Fold 3». Фанатов можно успокоить тем, что аналитик не говорит о том, что дефицит и увеличенный срок доставки уже свершившийся факт. Он лишь говорит о том, что это худший сценарий и нет полной уверенности, что события будут развиваться по нему.

 

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Задержки с поставкой Galaxy Z Fold 3 действительно имели место быть. Вокруг нового поколения складного смартфона наблюдался небольшой ажиотаж, и компания не смогла удовлетворить спрос на него на первых порах. Из-за этого она вынуждена была перенести сроки поставки Galaxy Z Fold 3 в ряде стран на месяц.

 

Что касается самих новинок семейства Galaxy S22, то познакомиться с характеристиками и европейскими ценами на них, вы можете, перейдя по этой ссылке.

 

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Источник: twitter

Samsung Galaxy S22
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.01.2022

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Дефицит Samsung Galaxy S22: флагманов на всех не хватит?