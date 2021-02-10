Дефицит Samsung Galaxy S22: флагманов на всех не хватит?

235

За Galaxy S22 выстроятся очереди

До мероприятия Unpacked, на котором представят флагманы серии Galaxy S22 остается две недели. Ожидается, что продажи новинок стартуют через две недели после релиза. Готовясь к началу продаж Galaxy S22, Samsung накапливает запасы новинок, но хватит ли их, и будут ли они восполняться своевременно и в полной мере – пока вопрос.

Аналитик Дохьюна Кима уверяет, что компания не исключает того, что дефицита новинок не избежать. По его данным, Samsung ожидает, что не сможет удовлетворить высокий спрос на смартфоны, что может привести к увеличению сроков поставки Galaxy S22 на 2-3 месяца. И это «хуже, чем у Galaxy Z Fold 3». Фанатов можно успокоить тем, что аналитик не говорит о том, что дефицит и увеличенный срок доставки уже свершившийся факт. Он лишь говорит о том, что это худший сценарий и нет полной уверенности, что события будут развиваться по нему.

Читать также: Смартфоны Samsung в Европе будут быстрее получать обновления ﻿

Задержки с поставкой Galaxy Z Fold 3 действительно имели место быть. Вокруг нового поколения складного смартфона наблюдался небольшой ажиотаж, и компания не смогла удовлетворить спрос на него на первых порах. Из-за этого она вынуждена была перенести сроки поставки Galaxy Z Fold 3 в ряде стран на месяц.

Что касается самих новинок семейства Galaxy S22, то познакомиться с характеристиками и европейскими ценами на них, вы можете, перейдя по этой ссылке.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: twitter