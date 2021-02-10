Samsung Galaxy S22: здесь все, что надо знать о новинках

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От характеристик до цен ы в Европе

Тайны и секреты привлекают внимание, но производителям смартфонов все сложнее сохранить режим секретности вокруг своих продуктов. Возможно, все дело в том, что никто и не заинтересован в этом, компаниям же как надо подогревать интерес к новинкам.





Вот и в случае с Galaxy S22, очевидно, что томится в ожидании релиза не придется. Предлагаем узнать, что именно так ждут фанаты компании. Авторитетный ресурс Winfuture смог раздобыть всю информацию о Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra с ориентиром на рынок Германии.









Galaxy S22 станет младшей моделью новой флагманской серии, а по совместительству еще и самым компактным аппаратом. Его оснастили 6,1-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем 2X разрешением 2340х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, технологией LTPO и пиковой яркостью 1500 нит. Прикрывает экран закаленное стекло Gorilla Glass Victus.





В качестве аппаратной платформы выступит Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 в тандеме с 8 Гб оперативной памяти. Galaxy S22 предложит флеш-накопитель на 128/256 Гб, модуль NFC, аккумулятор емкостью 3700 мАч, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и селфи-камеру на 10 Мп со светосилой f/2.2.





Основная камера обладает тремя датчиками:





50 Мп (основная камера, 85°, f/1,8, 23 мм, 1/1,56", 1,0 мкм, OIS, 2PD);

12 Мп (сверхширокоугольный объектив, 120°, f/2,2, 13 мм, 1/ 2,55", 1,4 мкм);

10 Мп (телефото, 36°, f/2,4, 69 мм, 1/3,94", 1,0 мкм, OIS).

Предложат порт USB Type-C, поддержку Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, 5G, GPS, операционную систему Android 12 с оболочкой One UI 4.1 и защиту от воды IP68. Доступен Galaxy S22 будет в четырех цветах: черном, белом, зеленом и розовое золото. Предложат две модификации с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене 849 евро и 899 евро соответственно.





Samsung Galaxy S22+ станет лишь увеличенной версией Galaxy S22, где все отличия сведутся к дисплею и емкости аккумулятора. Plus-версия предложит Dynamic AMOLED 2X дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+, частота обновления составит 120 Гц и максимальную яркость «выкрутят» до 1750 нит. Емкость батареи увеличат до 4500 мАч. Все прочие характеристики будут дублировать те, которые предлагает базовая версия линейки. За модификацию с 8/128 Гб памяти должны запросить 1049 евро, а покупка версии с 8/256 Гб обойдется в 1099 евро.





Выставкой технологических достижений станет Galaxy S22 Ultra, который будет серьезно отличаться от своих собратьев не только начинкой, но и внешне. В экстерьере новинки прослеживается преемственность с линейкой Galaxy Note, а еще большего сходства добавляет отсек для хранения стилуса. Смартфон удостоился 120-герцового 6,8-дюймового Dynamic AMOLED 2X разрешением 3080х1080 точек. Пиковая яркость составила 1750 нит.









Чип тут также Exynos 2200, но оперативной памяти предложили 8/12 Гб и постоянной 128/256/512 Гб. Емкость аккумулятора довели до 5000 мАч, предложат поддержку быстрой и беспроводной зарядки.





Изменения коснутся раздела камер, которых будет аж пять:





108 Мп (основная камера, 85°, f/1,8, 2PD, OIS);

12 Мп (сверхширокоугольная, 120°, f/2,2, 13 мм, 1/2,55", 1,4 мкм, 2PD, AF);

10 Мп (телефото, 36°, f/2,4, 69 мм, 1/3,52", 1,12 мкм, 2PD, OIS);

10 Мп (телефото, 11°, f/4,9, 230 мм, 1/3,52", 1,12 мкм, 2PD, OIS;

фронтальная на 40 Мп (f/2,2, 80°, 25 мм, 1/2,8 дюйма, 0,7 мкм, автофокусировка).

Выбирать пользователям предложат между черным, белым, зеленым и бордовым цветами корпуса. Galaxy S22 Ultra выйдет в трех модификациях: 8/128 Гб — 1249 евро, 12/256 Гб — 1349 евро и 12/512 Гб — 1449 евро.

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Источник: winfuture