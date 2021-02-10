Дефицит SSD и HDD замаячил на горизонте. «Разгон» криптовалюты Chia может его спровоцировать

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Проблема появилась откуда не ждали

Рост стоимости биткоина стал цепной реакцией, за которой в цене взлетели практически все криптовалюты. Уже стандартной историей стало то, что с ростом стоимости криптовалют в цене взлетают видеокарты. В этом сезоны смели практически все видеокарты, они в дефиците и их готовы покупать втрое дороже. И теперь рынку еще грозит дефицит жестких дисков и SSD.

Спровоцируют его китайские майнеры для добычи криптовалюты Chia. Она позиционируется как экологически чистая и задействует свободное пространство на устройствах хранения данных. Разработчик протокола BitTorrent и одноимённой криптовалюты Брэм Коэн разработал алгоритм, позволяющий майнить Chia посредством SSD-дисков. Мощности процессора, видеокарт или чипа ASIC тут не требуется. Твердотельным накопителям и жестким дискам необходимо на порядок меньше энергии, их проще купить, тогда как майнинг Bitcoin процедура энергозатратная.

Но у этого метода есть парочка ограничений. Прежде всего, объем накопителя должен быть около 10 ТБ и требуется высокоскоростное подключение к Интернету. Эксперты также считают, что для того, чтобы окупить все вложения майнерам, придется потратить на добычу Chia около двух лет.

Но это не смущает китайских «криптодобытчиков», которые начали массово скупать жесткие диски емкостью от 4 ТБ до 18 ТБ. Такой ажиотаж приведет к росту цен на жесткие диски и спровоцирует их дефицит. Первыми это ощутят в Гонконге, где уже раскупили SSD Gloway и Asgard NVMe M.2 производства Jiahe Jinwei емкостью 1 ТБ и 2 ТБ.

Компания планирует увеличить производство SSD для покрытия спроса. Кроме того, в планах выпуск специального твердотельного накопителя для майнинга и ввод ограничений против массовой скупки компонентов.

Стоит помнить, что Chia еще не доступна для официальных торгов и когда это произойдет неизвестно. Правда, никто не знает, что ждет ее в будущем. В свое время Bitсoin мало кто рассматривал всерьез, а теперь на ней люди сколотили себе целые состояния.

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Источник: tomshardware﻿