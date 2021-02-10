Дефицит Xiaomi Mi 11: на всех флагмана не хватает

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Нехватка комплектующих спровоцировала дефицит на Xiaomi Mi 11

Дефицит — ключевое слово, которое характеризует ситуацию на рынке смартфонов. Для производителей стал насущным вопрос купить достаточное количество комплектующих для производства устройств. Нехватка компонентов в свою очередь вынуждает смартфоностроителей выпускать модели с не самыми свежими чипами, а также сокращать производство уже вышедших смартфонов.

С этими проблемами сталкивается и Xiaomi, а одной из первых «жертв» дефицита стал флагман Xiaomi Mi 11. Нехватка микросхем заставила компанию замедлить выпуск смартфона и за новинкой уже выстроились очереди из ожидающих. На складах и в торговых сетях попросту нет устройств. Нельзя купить Xiaomi Mi 11 даже на официальном сайте компании, он недоступен для приобретения. Сейчас можно только оформить предзаказ на него и ждать, когда он появится в продаже. Те же барыги, которые успели скупить Xiaomi Mi 11 в числе первых, сейчас взвинтили цены на него в Китае и продают с серьезной наценкой.

С аналогичной проблемой могут столкнуться и покупатели серии Redmi K40 в Китае. Не исключено также, что дефицит комплектующих вынудит Xiaomi отложить выход этого семейства на глобальный рынок. Напомним, что буквально вчера пришла информация, что за пределами Китая Redmi K40 и Redmi K40 Pro будут продаваться как Poco F3 и Poco F3 Pro, тогда как в Индии для них и вовсе придумали другие имена Xiaomi Mi 11X и Xiaomi Mi 11X Pro.

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Источник: gizmochina