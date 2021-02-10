Poco F3 и Poco F3 Pro могут оказаться лишь клонами смартфонов Redmi

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На Redmi K40 и Redmi K40 Pro сменят шильдики на Poco

Есть немало тех, кто гадает какими будут Poco F3 и Poco F3 Pro, сможет ли компания уже в ранге независимой создать что-то действительно стоящее. Хватит ли у молодого бренда сил и ресурсов создать продукты с нуля? Первые слухи говорят о том, что Poco не сможет уйти от опеки Xiaomi и продолжит практику заимствования или переклеивания шильдиков.

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В сети уже ранее появлялись слухи, что Poco F3 станет лишь переименованной версией Redmi K40 Pro, а теперь пришла информация, что ребрендинг устроят и Redmi K40 Pro. В частности, сообщается, что Redmi K40 выйдет на глобальный рынок как Poco F3, а вот Redmi K40 Pro будет известен за пределами Китая как Poco F3 Pro.

А чтобы вконец запутать пользователей, для рынка Индии смартфонам дадут другие имена. Так, Redmi K40 будет продаваться как Xiaomi Mi 11X, Redmi K40 Pro трансформируется в Xiaomi Mi 11X Pro, а Redmi K40 Pro+ станут продавать под именем Xiaomi Mi 11i.

Интересно, что ранее в сети появились слухи, что Poco X3 Pro будет самодостаточным и не на кого ни похожим устройством.. В частности, было предсказано, что новинке Poco достанется чип Snapdragon 860, батарейка емкостью 5160 мАч, дисплей AMOLED разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Для основной камеры якобы приготовили четыре датчика, где главный на 48 Мп и дополнят его шириком, макросенсором и датчиком для анализа глубины.

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Источник: xiaomiui