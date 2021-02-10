Детали об игрофоне Redmi: отличный дисплей, мощная зарядка и прочие атрибуты геймерского мобильника

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Будущий игровой смартфон Redmi будет долго работать, предложит качественную картинку и на его зарядку будут уходить считанные минуты

На этот год у Xiaomi большие планы. Она хочет воспользоваться падением Huawei по полной и прочно обосноваться в тройке крупнейших смартфоностроителей. Поэтому компания активно множит свой модельный ряд. В планах — выход игрового смартфона Redmi, который будет построен на базе Dimensity 1200.

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О том, что такой мобильник выйдет ранее объявил сам глава суббренда Redmi, а также сообщил о том, что новинка получит тот же дисплей Samsung E4, который установлен в Xiaomi Mi 11 и Redmi K40. А это означает, что по части качества картинки смартфон Redmi должен быть в числе лучших. Инсайдеры дополнили эту информацию сведениями, что это будет OLED-панель с круглым отверстием по центру под фронтальную камеру.

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Сетевые информаторы также обещают, что игрофон Redmi получит емкий аккумулятор на 5000 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 65 Вт, которая сможет всего за полчаса полностью восполнить ресурс батарейки. Ожидается, что новинка удостоится выдвижных курков, аналогичных тем, которые предлагают игровые смартфоны Black Shark. По слухам, ценник на геймерский смартфон Redmi не перешагнет отметку $380.

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Источник: mydrivers