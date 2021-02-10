Пристегните ремни! Xiaomi Mi Band 6 — еще одна новинка марта

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Не пропустите масштабную презентацию 29 марта. Помимо смартфонов покажут и Xiaomi Mi Band 6

Новое поколение Xiaomi Mi Band в основном будет таким же, как и нынешнее. В Xiaomi Mi Band 6 перемен и новшеств будет не слишком много, но поклонники компании все равно ждут с нетерпением новый фитнес-браслет. Если вы в числе них, то у нас для вас приятная новость — до анонса осталось три дня.

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Xiaomi на своей странице в Twitter призвала поклонников составить новый план занятий. А еще рекомендует не пропустить презентацию нового продукта, которая состоится 29 марта. Сомнений в том, о каком продукте идет речь — нет. На плакате четко указано, что нас ждет премьера Xiaomi Mi Smart Band 6.

О самом Xiaomi Mi Band 6 известно, что в плане экстерьера он будет повторять предшественника. Вновь предложат две версии, где одна получит модуль NFC, а другая нет. Обещают появление датчика измерения уровня кислорода в крови и поддержки голосового помощника Alexa. Количество контролируемых тренировок должно увеличится до 30, а также обещают поддержку мессенджеров, позволяющую посредством голоса отвечать на сообщения в приложениях.

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Напомним, что 29 марта Xiaomi устроит день премьер. Она покажет флагманы Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11 Pro, похвастается складным Xiaomi Mi Mix, а также расскажет о новом чипе. День обещает быть насыщенным на новинки, и вице-президент Xiaomi уже порекомендовал поклонникам запастись подгузниками

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Источники: twitter, mydrivers