Дичь дня: взгляните на Honor Magic 3 Pro Plus

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Honor Magic 3 Pro Plus выглядит как несуразица

Honor юридически независима от Huawei, но наследие еще долго будет прослеживаться в работе и продуктах бывшей «дочки». Правда, теперь она выступает не в статусе «полукровки», а серьезного игрока, который к тому же смог вернуться к полноценной работе и ушел из-под санкций США. Пока ушел. В Америке уже раздаются призывы, что Honor ничем не лучше Huawei и ей самое место быть в черном списке тех, кто угрожает национальной безопасности.

Сейчас же Honor готовится к завтрашнему анонсу серии Magic 3, и в числе дебютантов может оказаться версия Magic 3 Pro Plus. Нейминг однозначно указывает на то, что в плане технического оснащения тут будет все по максимуму. А еще смартфон хотят выделить и внешне. В сеть слили фоточку с Honor Magic 3 Pro Plus и то, каким на ней предстал смартфон, претендует на звание «Дичь».

Дизайн, конечно, дело субъективное и у каждого свое чувство прекрасного, но что-то подсказывает, что Honor Magic 3 Pro Plus мало кому приглянется. И дело не в глянцевой расцветке или матовых вставках, а в огромном блоке основной камеры. Это глаз Циклопа, который визуально занимает половину «спинки» смартфона и оформлен в виде шестигранника.

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Удалось сосчитать пять датчиков изображения, но не исключено, что здесь все же предложат секстет модулей. Верхний сенсор с левой стороны перископический и надпись на корпусе четко указывает на то, что реализовали 100-кратный цифровой зум.

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Источник: telegram