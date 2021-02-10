Рано вздохнули с облегчением. Санкции в отношении Honor вернутся?

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В США политики выступили с инициативой вернуть Honor в «черный» список

Из-за давления со стороны США и в попытке сохранить потенциал «дочки», Huawei вынуждена была продать Honor. Этот маневр был предпринят для того, чтобы вывести Honor из-под санкций и позволить ей свободно работать. И казалось, что все получилось, компания начала ставить чипы Qualcomm и GSM‑версию Android в свои смартфоны.

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Но, возможно, все это только краткосрочная история с освобождением. В США уже все настойчивее звучат призывы добавить Honor в санкционный список. Стало известно, что в пятницу 14 политиков-республиканцев Палаты представителей отправили в адрес Министерства торговли США письмо с требованием включить китайскую компанию в «черный список».

По их мнению, продажа Honor — это попытка уклониться от политики экспортного контроля США, целью которой является недопущение попадания программного обеспечения и технологий в руки коммунистической партии Китая. Фактически они уверены, что угроза национальной безопасности исходит и от Honor.

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На данном этапе это лишь мнение кучки политиков, которые напрямую не влияют на принятие судьбоносных решений. Как отреагирует Министерство торговли на это обращение, еще неизвестно. Будем наблюдать за произошедшим.

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Источник: scmp