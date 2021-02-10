Dimensity 2000 отменяется. Компания сменит название чипа

616

Процессор могут именовать Dimensity 9000 и такой подход напоминает историю с Kirin 9000

Не секрет, что чипы постоянно развиваются, и на смену одним процессорам приходят другие. Мы к этому привыкли и уже понимаем, что каждая последующая аппаратная платформа будет лучше предыдущей. Пусть и не всегда разительно. Также последовательны, как правило, производители и по части нейминга своих чипов. Но два чипмейкера словно сговорившись решили внести смятение в ставшие привычными вещи.

Буквально вчера мы сообщили о том, что вместо Snapdragon 898 выйдет Snapdragon 8 Gen1. Qualcomm решила подойти нетипично в плане наименования процессоров и второй год подряд удивляет таким своим подходом. Не хочет отставать от конкурента и MediaTek. По данным известного сетевого информатора Digital Chat Station чипмейкер выпустит Dimensity 9000, а не Dimensity 2000, как предполагалось ранее. Похоже, что такой подход применен для того, чтобы подчеркнуть важность нового чипа и то, насколько далеко он шагнул от прочих процессоров компании.

Для полноты картины и интриги осталось еще Samsung придумать новое название своему будущему флагманскому чипу с графикой AMD, а не предлагать «банальное» имя Exynos 2200. Посмотрим, как поступит южнокорейский гигант, но, если он действительно даст другое название новому процессору, вряд ли кто-то удивится такому развитию событий.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: twitter