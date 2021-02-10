Snapdragon 898 не будет, вместо него представят Snapdragon 8 Gen1

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Qualcomm изменит нейминг для топовой платформы

Qualcomm готовится провести с 30 ноября по 2 декабря технологический саммит, на котором она должна представить новое поколение флагманского чипа. По всем прогнозам именовать новую платформу должны Snapdragon 898. Но сегодня пришло сообщение, что у чипмейкера другие планы в части нейминга аппаратной платформы.

Известный сетевой информатор Ice Universe сообщил о том, что новый топовый чип Qualcomm получит название Snapdragon 8 Gen1. При этом он говорит о том, что это не шутка. Так это или нет, узнаем, скорее всего, уже 30 ноября.

По имеющимся сведениям, Snapdragon 8 Gen1 предложит 20% прирост производительности по сравнению c Snapdragon 888 и будет создан с использованием 4-нанометрового техпроцесса. Чипу приписывают три кластера ядер, где один займет высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц. Второй блок будет включать три ядра Cortex-A710, разогнанные до частоты 2,5 ГГц, а в третий войдет квартет ядер Cortex-A510, работающие на частоту 1,79 ГГц. В состав процессора войдет графический чип Adreno 730 и 5G-модем Snapdragon X65.

Дебютировать Snapdragon 8 Gen1 должен в Xiaomi 12 или всех обойдет Moto X Edge. Свои флагманы с этой платформой выпустят Oppo, Vivo, Honor, OnePlus, Realme, Asus, Samsung и Huawei. Последняя из названых компаний должна получить новейшую платформу без поддержки 5G.

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Источник: twitter