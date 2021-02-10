Dimensity 2000 против Snapdragon 898: главная битва следующего года

275

У MediaTek наконец-то получится флагманский чип и достойный конкурент решению от Qualcomm?

Следующий год обещает стать годом торжества 4-нанометрового техпроцесса. С использованием этой технологии свои платформы выпустят почти все известные компании, проектирующие мобильные чипы. Пионером может стать MediaTek с ее новым процессором Dimensity 2000, а затем может прийти черед и для Snapdragon 898. Пока тяжело сказать, кто из них в итоге окажется лучшим, все может свестись к оптимизации, ведь в плане технического оснащения оба чипа могут оказаться сопоставимыми. Явного фаворита выделить сложно.

Инсайдеры вновь слили информацию о характеристиках новых SoC. Так, чипсет SM8450 (предположительно, Snapdragon 898) построен на основе архитектуры v9 и предложит три кластера ядер: 1хCortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц, 3хCortex-A710 с тактовой частотой 2,5 ГГц и 4хCortex-A510, разогнанные до частоты 1,79 Гц. Построен он будет с использованием 4-нм техпроцесса от Samsung и удостоится графической подсистемы Adreno 730.

Dimensity 2000 предложит аналогичную архитектуру и тот же состав ядер, за исключением тактовой частоты средних ядер: 1хCortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц, 3хCortex-A710 с тактовой частотой 2,85 ГГц и 4хCortex-A510, разогнанные до частоты 1,8 Гц. Тут также 4-нм техпроцесс, но от TSMC, который считается более зрелым и энергоэффективным на фоне решения от Samsung. А вот графика послабее — Mali-G710 MC10.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mydrivers