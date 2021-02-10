Dimensity 2000 войдет в клуб миллионеров

137

Dimensity 2000 набирает большее одного миллиона «попугаев» в AnTuTu

В конце этого месяца или в начале декабря Qualcomm представит новую топовую платформу Snapdragon 898, которую будут устанавливать во флагманские устройства следующего года. Должна представить свой топовый чип Dimensity 2000 и компания MediaTek, который по своим характеристикам и возможностям должен ничем не уступать творению американского чипмейкера.

Будет интересно посмотреть, как будут обстоять дела с производительностью у этих обеих систем на чипе, но предварительные итоги теста Dimensity 2000 в AnTuTu впечатляют. В сети появился результат тестирования смартфона Vivo V2184, который построен на SoC MT6983. Ожидается, что на рынок этот процессор выйдет как Dimensity 2000.

По итогам забега в AnTuTu V9.2.1 смартфон смог набрать 1 002 220 баллов. Цифра впечатляет и это какая-то запредельная производительность, которой с избытком. Такой мощностью может обладать платформа, созданная по нормам 4-нанометрового техпроцесса от TSMC. Ей приписывают три кластера ядер, где один отведен под высокопроизводительное ядро Cortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц. Второй блок занят под три ядра Cortex-A710 с частотой 2,85 ГГц и третий — квартет ядер Cortex-A510, разогнанных до частоты 1,8 ГГц. Обработку графики обеспечивает видеоускоритель Mali-G710 MC10.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: ithome