Dimensity 8000 Max: что за зверь и результаты Geekbench
По чистой производительности ядер он превосходит Snapdragon 870
21 апреля состоится премьера OnePlus Ace, который станет результатом ребрендинга Realme GT Neo 3. Но все же несколько отличительных черт найдется, в частности, изменятся аппаратная и программные платформы. В основе смартфона должен лежать чип Dimensity 8000 Max, анонс которого MediaTek официально не устраивала. И эту же однокристальную систему должен предложить Oppo K10, релиз которого ждем 24 апреля.
Так чем же Dimensity 8000 Max будет отличаться от «обычного» Dimensity 8000? Исходя из промо-плаката, который опубликовала компания Oppo, обнаружить какие-то отличия не удалось. Это будет все тот же чип, изготовленный по нормам 5-нанометровой технологии с графической подсистемой Mali-G610, ISP Imagiq 780 и встроенным ИИ-ускорителем пятого поколения APU 580. Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5 и постоянной UFS 3.1.
Oppo успела прогнать Dimensity 8000 Max через Geekbench 5, где по итогам одноядерного теста чип набрал 927 баллов, а в многоядерном — 3793. Для сравнения результат Dimensity 8100 в этом же бенчмарке составил 957 и 3831 балл соответственно. Получается, что разница в производительности между двумя процессорами от MediaTek минимальна и вряд ли пользователь ощутит ее на практике. А еще Dimensity 8000 Max по части мощности всех ядер обходит Snapdragon 870. Будет ли такое же преимущество и по части графики, вопрос открытый.
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Источник: sparronews
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