Dimensity 8000 Max: что за зверь и результаты Geekbench

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По чистой производительности ядер он превосходит Snapdragon 870

21 апреля состоится премьера OnePlus Ace, который станет результатом ребрендинга Realme GT Neo 3. Но все же несколько отличительных черт найдется, в частности, изменятся аппаратная и программные платформы. В основе смартфона должен лежать чип Dimensity 8000 Max, анонс которого MediaTek официально не устраивала. И эту же однокристальную систему должен предложить Oppo K10, релиз которого ждем 24 апреля.

Так чем же Dimensity 8000 Max будет отличаться от «обычного» Dimensity 8000? Исходя из промо-плаката, который опубликовала компания Oppo, обнаружить какие-то отличия не удалось. Это будет все тот же чип, изготовленный по нормам 5-нанометровой технологии с графической подсистемой Mali-G610, ISP Imagiq 780 и встроенным ИИ-ускорителем пятого поколения APU 580. Есть поддержка оперативной памяти LPDDR5 и постоянной UFS 3.1.

Oppo успела прогнать Dimensity 8000 Max через Geekbench 5, где по итогам одноядерного теста чип набрал 927 баллов, а в многоядерном — 3793. Для сравнения результат Dimensity 8100 в этом же бенчмарке составил 957 и 3831 балл соответственно. Получается, что разница в производительности между двумя процессорами от MediaTek минимальна и вряд ли пользователь ощутит ее на практике. А еще Dimensity 8000 Max по части мощности всех ядер обходит Snapdragon 870. Будет ли такое же преимущество и по части графики, вопрос открытый.

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Источник: sparronews