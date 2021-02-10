Dimensity 8100 продемонстрировал свою мощь

307

По части производительности все достойно

На этой неделе состоялась премьера чипов Dimensity 8100 и Dimensity 8000, которые обладают всеми задатками, чтобы стать королями субфлагманского сегмента. После их анонса стало известно, что одним из первых Dimensity 8100 получит Realme GT Neo 3. Информация из базы данных Geekbench подтвердила наличие этого чипсета в смартфоне, а у нас появилась возможность предварительно оценить его производительность.

По итогам тестов realme GT Neo 3 набирает около 970 баллов в одноядерном тесте и многоядерном — в районе 3920. И это больше, чем результаты Snapdragon 888 в аналогичном бенчмарке. Выходит, что у MediaTek получилось создать вполне боеспособный чип, который не должен пасовать перед аналогами от Qualcomm. Но, как всегда, окончательные выводы стоит делать уже по результатам тестов реальных устройств с Dimensity 8100.

По имеющимся данным, Realme GT Neo 3 предложит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, селфи-камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб. Будет две версии смартфона, где одна предложит аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 150-ваттной зарядкой, а вторая будет оснащена батареей на 5000 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gsmarena