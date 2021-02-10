Dimensity 8300 уничтожит Snapdragon 7+ Gen 2 и вернет Mediatek лидерство в сегменте

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Mediatek решила захватить лидерство во всех категориях

Компания Qualcomm понимает, что теряет позиции по многим направлениям и после довольно продолжительного владычества в сегменте субфлагманских чипов Dimensity 8100 выпустила свой ответ Snapdragon 7+ Gen 2.

Да, он победил конкурента, еще и со значительным отрывом, но на самом деле компания немного схитрила и по факту показала нам уже существующий прошлогодний флагманский Snapdragon 8+ Gen 1, с несколько пониженными частотами. Издержки на создание такового чипа очень высоки и компания практически ничего не зарабатывала при его продаже.

Это был шаг, направленный исключительно на поддержку репутации лидера в отрасли, но продавать чипы в ноль, конечно, никто не собирается. Именно поэтому преемник Snapdragon 7 Gen 3, согласно утечкам, будет даже слабее предшественника. Но Mediatek серьезно нацелена на победу по всем фронтам, и даже на этого хитрого монстра, пришедшего из флагманского сегмента, готовит достойный ответ.

По информации инсайдера Revegnus, тайваньцы готовят симметричный ответ и переодели флагманское решение с компоновкой от Dimensity 9200 в более бюджетную обертку.

Новинка получит одно сверхмощное ядро ​​Cortex-X3 (2,8 ГГц), три производительных Cortex-A715 (2,4 ГГц) и четыре экономичных Cortex-A510 (1,6 ГГц). По графику будет отвечать Mali G520 MC6 (850 ГГц). Частоты снижены, но обычно это идет чипу только на пользу, он работает более стабильно и не нуждается в таком крутом охлаждении.

Конечно с такими характеристиками он будет мощнее Snapdragon 7+ Gen 2 и тем более чем его преемник. Поэтому, учитывая, что Dimensity 9300 будет ощутимо мощнее 8 Gen 3, а новый 8300 будет царствовать в субфлагманском сегменте, в следующем году Mediatek будет чувствовать себя очень уверенно на рынке мобильных чипов.

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Источник: twitter