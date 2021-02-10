Dimensity 9000 будет дешевле Snapdragon 8 Gen1 и к последнему есть вопросы по части стабильности работы

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Dimensity 9000 будет вдвое дороже Dimensity 1200

Еще не так давно во флагманском сегменте фаворитом была Qualcomm, а MediaTek глотала пыль и только мечтала посостязаться с американским чипмейкером. Но теперь ситуация сильно изменилась и уже сейчас мы предвкушаем схватку, которая нас ждет между Snapdragon 8 Gen1 и Dimensity 9000.

Схлестнуться конкурентам придется не только по части производительности, но и в плане стоимости. Можно было строить прогноз, что в плане цены Dimеnsity 9000 будет выглядеть выигрышнее, но известный сетевой информатор Digital Chat Station немного поумерил пыл тех, кто ждет того, что новинка от MediaTek будет отличаться доступной ценой.

По его данным, Dimensity 9000 будет вдвое дороже Dimensity 1200. Но при этом он будет дешевле Snapdragon 8 Gen1, а вот насколько дешевле, он не сообщает. Но одно уже понятно — флагманы с Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen1 будут отнюдь не дешевыми.

Digital Chat Station также подтвердил, что Mediatek работает над Dimensity 7000 SoC, который использует ядра Cortex-A78 и 5-нм техпроцесс от TSMC. По его словам, новейшая однокристальная система положит конец доминированию Snapdragon 870 в среднеценовом сегменте.

Среди прочего информатор также сообщил, что в плане производительности CPU новая платформа Snapdragon 8 Gen1 превзойдет Snapdragon 888+ на 20% при сохранении той же тактовой частоты. Если говорить о мощности графической подсистемы нового чипа, то она прибавит впечатляющие 40%. Но при этом, проблема перегрева и троттлинга никуда не делась. По словам Digital Chat Station, на инженерных образцах не удалось добиться стабильных 60fps во время длительных игровых сессий.

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Источник: weibo