Dimensity 9200+ лишит Snapdragon 8 Gen 2 звания лидера производительности

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Месть от Dimensity 9200+ за младших братьев уже близко

На днях мы писали, что новый процессор от Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 в тестах Antutu положил на лопатки все субфлагманские чипы от Mediatek восьмитысячной серии. И вот в сети появилась информация от авторитетного инсайдера Digital Chat Station о том, что новый неанонсированный чип Dimensity 9200+ набрал около 1 350 000 баллов.

Это всего на 20 000, но больше, чем у текущего лидера OPPO Find X6 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 на борту. На моей памяти это будет первый случай, когда модель не от Qualcomm возглавит рейтинг абсолютной производительности в Antutu. К сожалению точно не известно, когда выйдет первый смартфон на этой SOC, но согласно утечкам им должен стать iQOO Neo 8 Pro.

Конечно результат на смартфоне будет зависеть от реализации охлаждения, но я почему-то болею за Mediatek, тайваньцы прошли долгий путь от ноунейм чипов для китайского хлама, до лидера по продажам на рынке. А за кого болеете вы, есть ли среди вас те, что до сих пор считают процессоры Mediatek лагающим мусором?

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Источник:﻿weibo