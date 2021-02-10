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Dimensity 9200+ засветился в Geekbench v6, Snapdragon побежден

28.04.2023 128 0

Реальные доказательства мощности нового процессора от Mediatek

Известный инсайдер Digital chat station поделился с нами в Weibo результатами прохождения теста в Geekbench будущего флагманского процессора от Mediatek Dimensity 9200+ . Для сравнения рядом покажу результаты Meizu 20 Pro на Snapdragon 8 Gen 2.

 

Dimensity 9200+ засветился в Geekbench v6, Snapdragon побежден – фото 1

 

Нельзя сказать, что результаты прям впечатляющие, и однозначной победы чип получить все же не смог. В одноядерном тесте он превысил результат от конкурента на 100 баллов, а вот в многоядерном даже немного уступил атлету от Snapdragon. Судя по модели указанной в тесте перед нами результаты будущего iQOO Neo 8 Pro от суббренда корпорации BBK.

 

Dimensity 9200+ засветился в Geekbench v6, Snapdragon побежден – фото 2

 

Да, громкой победы к сожалению не получилось, но первый есть первый, не важно насколько ты опередил конкурента. Даже если результаты в зависимости от реализации производителями будут почти одинаковыми, все равно это историческое событие для тайваньской компании, теперь они не просто дешевле и выбирают ради экономии, они могут полноценно конкурировать даже в топовых устройствах на рынке.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.04.2023

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Dimensity 9200+ засветился в Geekbench v6, Snapdragon побежден