Динамический диапазон камеры смартфона: все что вам нужно знать

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Рассказываем о динамическом диапазоне камеры

Динамический диапазон — один из параметров, на который обращают внимание, обсуждая возможности и потенциал мобильной камеры в смартфоне. Что же означает этот термин и насколько он важен?

Понятие динамического диапазона очень часто связывают со звучанием, и он представляет собой отношение интенсивности звука от меньшего к большему. Примерно такая же идея лежит в основе камер, где он понимается как соотношение между наиболее и наименее освещенными участками (контраст).

Проще говоря, динамический диапазон означает, сколько данных (тонов) камера сможет захватить при экстремальной экспозиции в сцене от самых светлых до самых темных деталей сцены. Это способность камеры показать максимальный диапазон яркости на одном кадре. Чем выше динамический диапазон, тем больше тонов камера передает, тем больше деталей может быть извлечено из темных или светлых частей сцены, меньше риск пересвета и изобилия цифровых шумов.

В реальной жизни нет идеального черного и белого, на то, какими они будут влияет интенсивность света и отражаемая способность предметов. Обычная ситуация, когда вы сможете увидеть этот эффект — это съемка под прямыми солнечными лучами. В этом случае камера получает света с избытком, но различия в освещении — очень заметны. Разница между яркостью самого светлого участка сцены и самого темного получается очень значительная. Так, небо может быть размытым, а тени под деревьями или другими объектами будут не естественно черными.

Динамический диапазон, как правило, измеряется в ступенях или стопах экспозиции. Увеличение экспозиции на одну ступень означает удвоение света. Если снимать с выдержкой 1/100, то яркость светлого участка составит 1/50, а самой темной части — 1/200. Современная камера, как правило, способна распознать до 18/20 ступеней изменения интенсивности, тогда как человеческий глаз видит на порядок больший диапазон тонов. Так, мы с легкостью сможем различить мелкие детали темного здания на фоне яркого неба или различить самолет, пролетающий в облаках. Отсюда и стремление научить камеру распознавать как можно большее количество тонов света, чтобы получались максимально естественные и глубокие кадры.

При работе этой функции важно не только захватить как можно больше тонов, но и попытаться сделать снимок визуально приятным и гладким. И вот тут на первый план выходит необходимость хорошей детализации всех участков сцены. Например, лучше темные или светлые детали изображения разбавить полутонами серого, а не белыми или черными. В последнем случае изображение получится скучным и с низким уровнем контрастности.

Независимо от того, сколько ступеней динамического диапазона способна обрабатывать камера, вы обязательно столкнетесь с ситуацией, когда динамического диапазона будет не хватать. Например, при создании пейзажей в яркий солнечный день, попытке запечатлеть рассвет или закат, когда камера попросту «слепнет» из-за избытка солнца, попадающего в кадр.

В этом случае можно положиться на высокий динамический диапазон (HDR), который используется для повышения эффективности съемки в условиях различного уровня освещенности. По сути, HDR призван обеспечить сбалансированную экспозицию по всему кадру. Достигается нужный эффект за счет объединения снимков, снятых с разной экспозицией. Правда, далеко не все HDR-фото выглядят лучше, чем созданные в обычном режиме. Поэтому стоит сохранять как исходники в «сыром» виде и, так и созданные в режиме HDR, чтобы иметь возможность выбрать наиболее удачные из них. Кроме того, пользоваться HDR при съемке в движении далеко не всегда уместно и оправдано. С HDR-изображениями также легко переусердствовать и итоговая картинка будет не естественной.

Придерживайтесь этих правил, и вы получите максимально качественные снимки:

лучше пусть снимок будет светлым, чем перетемнить его. Вытянуть детали на таких фото проще и здесь меньше уровень шума;

выбирать подходящее время для съемки. Оптимальное время — утром или вечером, когда свет распределен равномерно;

при прочих равных стоит использовать наименьших из возможных значений ISO;

иногда, проблема с динамическим диапазоном решается очень просто — изменить экспозицию и сделать повторный снимок.

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