Дисплеи с частотой обновления 90 Гц, 120 Гц и 144 Гц: тренд с нюансами

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Не все экраны с повышенной герцовкой одинаково хороши и от них есть прок

Экраны с частотой обновления 90 Гц, 120 Гц или 144 Гц — это тема для обсуждений после выхода практически каждого флагмана. Дисплеи с повышенной герцовкой стали трендом наших дней, и раздольем для жульничества со стороны производителей. Мы решили уделить больше внимания теме, насколько хороши экраны с повышенной частотой обновления.

Что такое частота обновления?

Начнем с теории. Частота обновления — это то, сколько раз экран мигает или обновляет изображение за секунду. Измеряется в герцах и очень часто используется маркетологами для привлечения внимания к продукту. Большинство устройств имеет 60-герцовые экраны. Например, с такой частотой обновления работают многие телевизоры, мониторы ПК, смартфоны и те же iPhone, включая новые модели серии iPhone 12. Такой частоты вполне достаточно для комфортного просмотра контента на экране, но, очевидно, что производители считают, что нет предела совершенству и принялись увеличивать герцовку.

Чем выше частота обновления — тем более плавной, отзывчивой и сглаженной выглядит изображение на экране. Если просто прокручивать текст на том же iPhone 11 и сравнить, например, с Xiaomi Mi 10 с его 90-герцовым дисплеем, то можно заметить небольшую разницу и в первом случае картинка выглядит чуть более «рванной». Но разница не слишком велика и неподготовленный пользователь может даже сразу и не заметить отличий. Как правило, частота обновления имеет решающее значение только тогда, когда речь идет о видеоконтенте или играх, где есть повышенные требования к высокой частоте кадров.

Частота обновления и частота кадров

Но установка 120 Гц или 144 Гц экрана отнюдь не означает, что все приложения на нем будут работать с такой частотой обновления. Очень важно, чтобы контент был адаптирован к отображению картинки с повышенной герцовкой и частотой кадров. Частота кадров - это частота, с которой видеофайл или видеоигра отображает кадры. Частота обновления экрана величина постоянная, а вот частота кадров варьируется и зависит от софта, центрального и графического чипов. По сути это скорость, с которой центральный процессор и графический чип обрабатывают данные и отправляют на дисплей. Он измеряется «в кадрах в секунду» или fps. Фильмы обычно идут на скорости 24 кадра в секунду, а видеоигры – 90, 60 кадров в секунду или даже 30fps.

Отсутствие синхронизации с частотой кадров способно нивелировать все преимущества от повышенной частоты обновления. Так, игра со скоростью 120 кадров в секунду на 60-герцовом экране может изрядно испортить восприятие от нее. Будут наблюдаться рывки, «заикания», эффект «разрыва экрана» или вы увидите горизонтальные линии, которые на короткое время будут создавать иллюзию, что дисплей словно разрезали пополам.

Чтобы визуальный эффект был максимально качественным, необходимо, чтобы частота обновления и частота кадров работали в тандеме или слаженно. Игра со скоростью 120 кадров в секунду на 120-Гц матрице и выше будет выглядеть более плавной, чем та же игра на 60fps на экране, где герцовка составляет 60 Гц. Толку от частоты обновления дисплея в 120 Гц при анимации 60 к/с абсолютно никакой. И не забываем, что сегодня на рынке не так много приложений, синхронизированных к высокой частоте обновления экрана, их вычислительные возможности попросту не адаптированы под дисплеи с повышенной герцовкой.

120 Гц или 144 Гц — не равно качественная картинка

Увеличенная частота обновления картинки еще не гарантия качества изображения. Контрастность, цветопередача и баланс белого никак не зависят от частоты обновления изображения. Повышенная герцовка хоть и приводит к визуальной плавности при переключении между приложениями или работе с пользовательским интерфейсом, она может быть перенасыщенной или блеклой при плохо откалиброванной матрице.

Поэтому не редкость, когда экраны с классическими 60 Гц выдают картинку лучше, чем новомодные панели на 120 Гц. По крайней мере, что касается цветопередачи. И это правило справедливо особенно при сравнении топовых 60-Гц экранов и дешевых матриц с 120 Гц. Не менее важно качество самой панели, а также то, адаптирован ли контент к работе с дисплеями с повышенной герцовкой.

Чтобы экран с повышенной частотой обновления был полезен и раскрыл весь свой потенциал, важно, чтобы смартфон обладал необходимой вычислительной мощностью и предлагал соответствующее программное обеспечение. Хорошо, если устройство получает выделенный процессор для экрана (DPU), который справляется с задачами по обработки картинки и энергоэффективности. И на данном этапе такие чипы привилегия флагманских платформ, тогда как бюджетные и среднего уровня процессоры лишены или ограничены в возможностях этой фичи. Например, Snapdragon 765G способен работать с 120-Гц экранами, а Snapdragon 865 позволяет устанавливать дисплеи с частотой обновления 144 Гц.

Обратная сторона медали

Несмотря на все предполагаемые преимущества по части плавности картинки, есть один существенный недостаток у экранов с повышенной частотой обновления. И это увеличенное энергопотребление. Экраны с повышенной герцовкой охотно и быстро «сжирают» ресурс аккумулятора, а значит, хромает автономность.

Понимая, что происходит увеличение нагрузки на батарею, производители начали внедрять опцию «автоматической» иди адаптивной настройки экрана. Это означает что, например, 120-Гц дисплей невозможно заставить постоянно работать на максимуме возможностей. Адаптивное обновление само подстраивается под тот контент, который отображается, не влияя на яркость и цветопередачу. Так, при просмотре фильма экран перейдет на частоту обновления 24 Гц, а при чтении текста и вовсе предложит 10 Гц. А вот в играх матрица может выдать максимальные 120 Гц. Считается, что такой адаптивный режим позволяет рационально использовать ресурс аккумулятора не в ущерб комфорту работы со смартфоном.

Что в итоге

Сегодня повышенная частота дисплея больше маркетинговый инструмент для производителей смартфонов, чем жизненно важная фича. Плавность картинки, безусловно, приятный момент. Но общее качество картинки и оптимизация матрицы — важнее, чем повышенные герцы. Нужен качественный дисплей. А 90 Гц, 120 Гц или 144 Гц действительно могут быть полезны только тогда, когда смартфон предлагает достаточную вычислительную мощность, выделенный процессор и хорошее программное обеспечение. Слаженная работа всех этих составляющих и обеспечит плавность воспроизведения контента, не принося в жертву автономность.

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