Дисплей Apple Watch Ultra 2 слишком темный при слабом освещении – пользователи

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Проблема замечена и на Watch Ultra после обновления

В прошлом месяце Apple анонсировала Apple Watch Ultra 2 почти с тем же дизайном, что и оригинальная модель, но с множеством усовершенствований. Дисплей часов может достигать яркости 3000 нит. Watch Ultra 2 имеет экономный режим, который автоматически включается при плохом освещении. Некоторые пользователи жалуются, что дисплей становится слишком темным и мешает ориентироваться.



Многочисленные отзывы пользователей в Apple Community и Reddit свидетельствуют о проблеме и делают предположения о ее причинах. Некоторые считают, что сильное затемнение влечет за собой обновление watchOS 10.0.1 или неоткалиброванный датчик освещения.



Также говорят, что часы слишком долго остаются в темном режиме. Это наиболее заметно при переходе из темного помещения на свет. Проблеме якобы способствует использование циферблатов Wayfiner и Ultra Modular.



В пользу версии watchOS 10 говорит тот факт, что неприятности с яркостью после обновления начались и у первого поколения Watch Ultra. В любом случае, проблему кажется можно решить программно.



Apple тестирует обновление watchOS 10.1, которое добавит новые функции, анонсированные на WWDC в июне. Неизвестно, когда выйдет новый апдейт и получит ли решение проблема темного дисплея.﻿

Источник: Wccftech