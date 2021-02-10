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Дисплей OnePlus 12 – большой, яркий от нового производителя!

13.10.2023 36 0

Яркий, большой и быстрый

 

Появилась новая информация о характеристиках дисплея будущего смартфона OnePlus 12 от известного инсайдера Digital Chat Station.

 

OnePlus 12

 

По данным утечки, дисплей OnePlus 12 будет иметь диагональ 6,82" против 6,7" у предшественника. Пиковая яркость будет достигать 2600 нит – почти вдвое больше, чем у OnePlus 11.

 

Также ожидается разрешение 1440x3168 пикселей, соотношение сторон 19:8:9 и частота обновления 120 Гц. Производителем дисплея будет BOE вместо Samsung.

 

OnePlus 12

 

Инсайдер также утверждает, что топовая комплектация OnePlus 12 получит 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Ранее сообщалось о чипсете Snapdragon 8 Gen 3.

 

Ожидается, что OnePlus 12 будет анонсирован сначала в Китае в конце этого года, а затем пройдет глобальный релиз. Так что следим за новой информацией о будущем флагмане.

 

Источник - weibo

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 13.10.2023
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Дисплей OnePlus 12 – большой, яркий от нового производителя!