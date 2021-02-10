Дисплей Realme GT 2 Pro: может ли быть что-то круче?

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3К-разрешение и LTPO 2.0

Линейка realme GT стала удачной в модельном ряду компании. В следующем году производитель хочет примериться к рынку с другой стороны и ворваться в премиальный сегмент полноценных флагманов, сделать смартфон, способный бросить вызов не только устройствам китайских собратьев, но и решениям Samsung или Apple. Задача благая и остается надеется, что исполнение Realme GT 2 Pro не подкачает.

Буквально вчера стало известно, что Xiaomi 12 Pro получит AMOLED-дисплей с технологией LTPO 2.0 для динамической регулировки частоты обновления. Теперь стало известно, что Realme GT 2 Pro в этом плане не будет уступать конкуренту, а есть параметр, по которому он обойдет его.

Вице-президент Realme рассказал в общении с фанатами в сети Weibo, что Realme GT 2 Pro получит 3К-экран и технологию LTPO второго поколения. Возможно, такое высокое разрешение будет присуще лишь какой-то из версий Realme GT 2 Pro, которых, как известно, должно быть три.

Напомним, что точно известно, что флагман удостоится тыльной крышки на основе биоматериалов, топового чипа Snapdragon 8 Gen 1 и сможет стабильно принимать сигналы беспроводной связи благодаря особой системе антенн. Представят Realme GT 2 Pro в первые дни января и тогда станет понятно, насколько крутым вышел новый смартфон.

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Источник: mydrivers