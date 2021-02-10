Дисплей Xiaomi 12 Pro будет роскошнее, чем у Xiaomi 12

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120 Гц, LTPO и 2К-разрешение

28 декабря пройдет большая презентация Xiaomi, на которой она покажет свои новые продукты. Помимо базового Xiaomi 12 компания представит его прокаченную версию — Xiaomi 12 Pro. Качнут, прежде всего, дисплей, который будет одним из лучших на рынке.

Сегодня компания выложила в сеть тизер раскрывающий ряд характеристик экрана «прошки». На передней панели Xiaomi 12 Pro установят AMOLED-экран Е5 от Samsung разрешением QuadHD+. Это будет панель LTPO 2 с технологией Micro-Lens и интеллектуальной системой динамической частоты обновления. Экран сможет переключать частоту в диапазоне от 1 Гц до 120 Гц исходя из того какой контент отображается.

Ряд источников заговорили о том, что Xiaomi предложит ProMotion в мире Android. Напомним, что ProMotion — это адаптивная частота обновления экрана, которая меняется в диапазоне от 10 до 120 Гц. Технология нашла свое применение в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Подробнее обо всем узнаем 28 декабря. О Xiaomi 12 Pro можно лишь уверенно говорить о том, что он получит SoC Snapdragon 8 Gen 1, продвинутую систему охлаждения, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, быструю зарядку мощностью 120 Вт и его можно будет зарядить по беспроводу на мощности не более 50 Вт.

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Источник: mydrivers