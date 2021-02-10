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Дисплей в 3000 болт становится реальностью: OnePlus вместе с BOE обещает представить кое-что действительно крутое уже 24 октября!

21.10.2023 178 0

Кто побьет рекорд?

Недавно компания OnePlus представила свой первый гибкий смартфон OnePlus Open , а сегодня компания уже готовится представить следующую обширную новинку и указывает, что 24 октября состоится исторический момент для китайских экранов. В это время OnePlus и ее материнская компания Oppo представят новый дисплей производства BOE.

 

oneplus

 

Новая панель будет очень яркой, сообщает Digital Chat Station. Они показали, что дисплей с разрешением 1440p будет достигать 3 000 нит яркости, а панель с разрешением 1220p даже превзойдет поражающий воображение порог.

 

weibo

 

По словам OnePlus, их смартфон Open может достигать 1400 максимальной яркости и 2800 нит пиковой яркости. Однако в тестах оказалось, что самая высокая достижимая яркость несколько ниже.

 

Новая панель также должна поддерживать ШИМ-Домирование 2160 Гц (по сравнению с 1440 Гц в нынешних панелях) и одноимпульсный постоянный ток.

 

Анонс состоится в один день с анонсом Qualcomm о Snapdragon 8 Gen 3 и шансы на то, что OnePlus 12 получит новый чипсет и экран BOE, кажутся достаточно реальными.

 

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Источник: weibo

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 21.10.2023
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Дисплей в 3000 болт становится реальностью: OnePlus вместе с BOE обещает представить кое-что действительно крутое уже 24 октября!