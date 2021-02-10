Дисплей в 3000 болт становится реальностью: OnePlus вместе с BOE обещает представить кое-что действительно крутое уже 24 октября!

178

Кто побьет рекорд?

Недавно компания OnePlus представила свой первый гибкий смартфон OnePlus Open , а сегодня компания уже готовится представить следующую обширную новинку и указывает, что 24 октября состоится исторический момент для китайских экранов. В это время OnePlus и ее материнская компания Oppo представят новый дисплей производства BOE.

Новая панель будет очень яркой, сообщает Digital Chat Station. Они показали, что дисплей с разрешением 1440p будет достигать 3 000 нит яркости, а панель с разрешением 1220p даже превзойдет поражающий воображение порог.

По словам OnePlus, их смартфон Open может достигать 1400 максимальной яркости и 2800 нит пиковой яркости. Однако в тестах оказалось, что самая высокая достижимая яркость несколько ниже.

Новая панель также должна поддерживать ШИМ-Домирование 2160 Гц (по сравнению с 1440 Гц в нынешних панелях) и одноимпульсный постоянный ток.

Анонс состоится в один день с анонсом Qualcomm о Snapdragon 8 Gen 3 и шансы на то, что OnePlus 12 получит новый чипсет и экран BOE, кажутся достаточно реальными.

Читайте также: Пора голосовать! В Instagram появилась новая функция, позволяющая создавать опрос в комментариях к своим постам.

Источник: weibo