Дисплей у Xiaomi 12 должен быть топовый

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Подэкранную камеру не ждите

Есть все основания полагать, что история прошлого года повторится и Xiaomi первой представит флагман нового сезона. О Xiaomi 12 мы должны будем говорить, как о первом смартфоне с Snapdragon 898. При условии, что какой-то другой производитель не окажется в любимчиках у Qualcomm.

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С главным преимуществом, на которое компания сделает ставку, все ясно. Речь идет о Snapdragon 898, который станет нормой для флагманов 2022 года. А что с другими характеристиками? Относить гаджет к числу флагманских должен позволить и дисплей. Сетевые источники говорят о том, что в Xiaomi 12 вновь ставку сделают на матрицу AMOLED разрешением 2К.

Частота обновления, само собой, будет повышенная, а вот экспериментировать с подэкранной камерой тут не станут. Лицевая панель должна быть вполне стандартная для наших дней: изогнутые грани и фронталка в миниатюрном отверстии. Конечно же, рамки по периметру экрана будут небольшими.

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По флагманским амбициям Xiaomi 12 может ударить отсутствие влагозащиты и не самая лучшая камера на рынке. До сих пор нет ясности, предложит ли смартфон поддержку оптического зума или нет. Нет сомнений, что по большинству характеристик он выйдет привлекательным решением, но его судьба во многом будет зависеть от цены. С оглядкой на ценовую политику компании в отношении топовых устройств слабо верится в низкий ценник.

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Источник: mydrivers