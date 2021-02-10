Расширили цветовую палитру POCO F3

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POCO F3 получил расцветку Moonlight Silver

Сегодня состоялась премьера POCO M4 Pro 5G, который в техническом плане стал копией Redmi Note 11 5G, представленного ранее в Китае. Перед анонсом компания интриговала выходом еще одной версии POCO F3 и были предположения, что производитель может сегодня анонсировать POCO F3 Pro.

Но в реальности все оказалось прозаичнее. Компания лишь представила POCO F3 в новом цвете Moonlight Silver. За основу взяли смартфон в голубой расцветке с неоднородной текстурой, но выполнен он в серебристом цвете. В технические характеристики вторгаться не стали.

Напомним, что POCO F3 стал глобальной версией Redmi K40, предложив 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Аппаратная основа — Snapdragon 870. Смартфон обладает 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем 128/256 Гб.

Имеется селфи-камера на 20 Мп и трехкомпонентная тыльная камера 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Питает POCO F3 батарейка емкостью 4520 мАч и предложили технологию быстрой зарядки на 33 Вт. Работает смартфон под управлением ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.

POCO F3 в цвете Moonlight Silver будет среди товаров на распродаже 11.11, но только в версии с 8/256 Гб памяти и предлагать его будут по цене 329 евро. Базовый же вариант с 6/128 Гб приберегают до Черной пятницы и просить за него намерены 299 евро.

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Источник: notebookcheck﻿