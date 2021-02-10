Чуда не произошло! Samsung Galaxy S24 Ultra может быть с дисплеем, изогнутым по краям, как раньше

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Чуда не произошло!

Из последних утечек нам было известно, что Samsung Galaxy S24 Ultra получит плоский дисплей, о котором так мечтали фанаты бренда. Но, похоже, чуда не будет и нам придется дальше мириться с закругленным дисплеем.

Изображение, которое вы видели накануне, похоже на правду, ведь до выхода смартфона осталось всего несколько месяцев. Но SuperRoader на X написал: "S24 Ultra имеет изогнутую (03~0,4 мм) рамку. Не плоский. Верхний и нижний размеры безеля одинаковы. Размер вдвое меньше, чем у S23U. Однако левая и правая рамки такие же, как у S23U ".

Galaxy S24 Ultra будет выполнен в корпусе Titanium и будет работать на новом процессоре Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, включающем в себя разогнанное ядро Prime CPU, разогнанное ядро Performance CPU и разогнанное ядро Efficiency CPU. Другие изменения включают снижение качества объектива перископа с 10-кратного оптического зума до 5-кратного, а Galaxy S24 Ultra получит 6,8-дюймовый дисплей с пиковой яркостью 2500 нит. Базовая конфигурация может начинаться с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а телефон должен питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч

По последним слухам, первое мероприятие Samsung Unpacked состоится 17 января.

А как вы ставите к закругленным по краям дисплеям? Пишите в комментариях!

Источник: X