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"Действие" получит новый функционал! Цифровизация страны продолжается

03.05.2023 24 0

Оформить покупку автомобиля на смартфоне можно будет уже в ближайшее время.

Смартфон уже давно стал нашим незаменимым помощником в повседневной жизни и скоро мы получим еще одну приятную функцию в наших умных телефонах.

 

В сентябре пользователям государственного цифрового сервиса будет доступна новая очень полезная услуга. Речь идет о возможности заключения договора купли-продажи авто. Об этом сообщил руководитель МВД Украины Игорь Клименко.

 

действие

 

По его словам, новая услуга будет запущена МВД в партнерстве с Минцифрой. Для заключения договора покупателю и продавцу достаточно иметь при себе смартфоны с настроенным сервисом "Действие". Возможность заключения сделок купли-продажи автомобилей предусмотрена определением КМУ, которое было утверждено еще до начала полномасштабной войны.

 

С обнародованной сервисным центром МВД информации можно понять, что заключать договоры можно будет как в «Действии», так и в Электронном кабинете водителя. Они будут заполняться продавцами и покупателями в электронном виде.

 

oformiti-покупку-автомобиля-в-Украине

 

Прощайте очереди и вечно отсутствуют талончики или бланки, теперь такая процедура будет максимально комфортна и наша страна в очередной раз подтвердит статус одной из самых цифровых стран Европы.

 

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Источник: diia.gov.ua

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 03.05.2023
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"Действие" получит новый функционал! Цифровизация страны продолжается