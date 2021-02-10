Дизайн Huawei P50: большая камера с передовым «железом»

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В сети появились фоточки Honor P50

Huawei приложила огромные усилия, чтобы подняться на вершину рынка смартфонов. Китайская компания вплотную приблизилась к Samsung и казалось, что еще чуть-чуть и она подвинет южнокорейского гиганта с Олимпа. Но США решили положить конец растущим амбициям Китая и в качестве мишени или мальчика для битья выбрали Huawei. Теперь компания едва удерживается в «лодке» смартфоностроения и из остатков компонентов выпускает мобильные устройства.

Пожелаем Huawei выстоять в борьбе и хочется взглянуть на флагманскую линейку Huawei P50. Что же компании удастся создать в условиях жесткого дефицита комплектующих? А представить ее могут уже 29 июля, и инсайдеры вновь называют эту дату, как время релиза серии Huawei P50, чьи модели первыми «из коробки» получат HarmonyOS.

Благодаря ранним рендерам мы уже имеем представление о том, как будут выглядеть Huawei P50 и Huawei P50 Pro. Сегодня же есть возможность увидеть Huawei P50 на снимках в двух расцветках. Оформлен флагман в актуальном стиле и не лишен эффекта узнаваемости. Самовыражались тут за счет большого блока камер, который, судя по всему, основательно выступает над корпусом. Но главный акцент должен быть сделан на техническом исполнении и нам обещают основной датчик Sony IMX707, ширик Sony IMX600 и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Лицевую панель не показали, но там обойдутся без сюрпризов: предложили «растянутый» дисплей с минимальными рамками и вмонтированную в него фронталку. Экраны в Huawei P50 и Huawei P50 Pro должны быть OLED и предложат повышенную герцовку.

По слухам, Huawei P50 получит 4G-версию Snapdragon 888, который также установят и в «прошке», но только после того, как исчерпают весь запас Kirin 9000. По традиции фишкой Pro-версии будет камера. Для Huawei P50 Pro могли приготовить четырехкомпонентную камеру, где ключевой датчик Sony IMX800. Дополнят его широкоугольным сенсором OmniVision OV64A, телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом и новым датчиком ToF.

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Источник: mydrivers