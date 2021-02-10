Дизайн Nothing (phone) 1 подтверждён официально

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Экстерьер нетипичный для наших дней, но был предсказан задолго до этого.

Карл Пей, бывший глава компании Oneplus и основатель Nothing уже некоторое время публикует промо-изображения ещё не представленного Nothing (phone) 1. И сегодня появилось первое изображение, где внешний вид задней панели аппарата показан полностью.

Nothing (phone) 1 выглядит действительно необычно, он имеет полностью прозрачную заднюю крышку с белыми вставками, которые, предположительно, будут подсвечиваться, выполняя роль индикатора событий. Также необычно видеть всего двойную камеру в аппарате среднего сегмента, ведь сейчас производители любят напихать по 3-4 датчика даже в бюджетники, хотя по факту реально функциональны из них две, или даже одна-единственная камера. В Nothing (phone) 1 же оба датчика будут полезными, и, предположительно, это основная камера и сверхширокоугольная, разрешением 50 и 8 Мп соответственно. Главный датчик получит систему оптической стабилизации.

Согласно более ранним утечкам, Nothing (phone) 1 будет построен на базе Snapdragon 7 gen1, работающим в паре с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, смартфон также получит плоский экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением FullHD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц и батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки. Ориентировочный прайс составляет 500 долларов.