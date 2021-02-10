Для OnePlus 9 гарантия класса премиум

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OnePlus будет ремонтировать смартфоны семейства OnePlus 9 в течение 2-х лет

Менее чем через десять дней мы увидим серию OnePlus 9. Она, как и все предыдущие сородичи, является объектом многочисленных слухов и предположений. А после того, как компания объявила дату премьеры семейства OnePlus 9, она начала сама подогревать интерес к нему и публикует тизеры с акцентом на особенности смартфонов.

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Вот и сегодня появился промо-плакат, на котором есть надпись «730D». Сама компания не расшифровывает то, о чем идет речь, оставляя почву для догадок и прогнозов. Ряд сетевых источников предположили, что компания таким образом заявляет об увеличении гарантийных сроков для устройств линейки OnePlus 9. Цифра 730 и означает, сколько дней будет работать гарантия на новинки. Будет ли это правило действовать во всех регионах или же будут привилегированные страны, информации нет.

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Нам остается только ждать официального релиза, чтобы точно знать, что задумала OnePlus. Напомним, что 23 марта компания покажет OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus Watch. Что касается лайт-версии OnePlus 9R, то нет полной уверенности, что этот смартфон дебютирует в один со старшими собратьями. Не исключено, что его премьер приберегают для более позднего показа.

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Источник: ithome