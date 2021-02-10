Для OnePlus 9 гарантия класса премиум
OnePlus будет ремонтировать смартфоны семейства OnePlus 9 в течение 2-х лет
Менее чем через десять дней мы увидим серию OnePlus 9. Она, как и все предыдущие сородичи, является объектом многочисленных слухов и предположений. А после того, как компания объявила дату премьеры семейства OnePlus 9, она начала сама подогревать интерес к нему и публикует тизеры с акцентом на особенности смартфонов.
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Вот и сегодня появился промо-плакат, на котором есть надпись «730D». Сама компания не расшифровывает то, о чем идет речь, оставляя почву для догадок и прогнозов. Ряд сетевых источников предположили, что компания таким образом заявляет об увеличении гарантийных сроков для устройств линейки OnePlus 9. Цифра 730 и означает, сколько дней будет работать гарантия на новинки. Будет ли это правило действовать во всех регионах или же будут привилегированные страны, информации нет.
Нам остается только ждать официального релиза, чтобы точно знать, что задумала OnePlus. Напомним, что 23 марта компания покажет OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus Watch. Что касается лайт-версии OnePlus 9R, то нет полной уверенности, что этот смартфон дебютирует в один со старшими собратьями. Не исключено, что его премьер приберегают для более позднего показа.
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Источник: ithome
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