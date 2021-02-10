Компания не отправит OnePlus 9 пройти через «жернова» DxOMark: обида или расчет?

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OnePlus 9 решено не отправлять на тест DxOmark: обида за оценки OnePlus 8T или неуверенность в собственных силах?

DxOMark — один из рейтингов, который вызывает множество споров. Далеко не всего согласны с его выводами и нередко звучат обвинения в продажности специалистов лаборатории, а также в том, что они торгуют местами в своем рейтинге. Одна из последних спорных ситуаций — оценка фотовозможностей OnePlus 8T.

Есть немало тех, кто уверен, что ребята из DxOMark засудили флагман OnePlus 8T и все из-за того, что им не занесли. Они выставили OnePlus 8T средний балл 111. И это меньше даже тех оценок, которые сумели набрать предшественники OnePlus 7 Pro (114) и OnePlus 7T Pro (114), а также OnePlus 8 Pro (118). В итоге OnePlus 8T оказался за бортом тридцатки лучших камерофонов по версии DxOMark.

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Похоже, что ребята из OnePlus обиделись на экспертов DxO и не хотят иметь с ними дело. Так, глава компании Пит Лау заявил о том, что они не станут отправлять новинки на тест DxOMark. При этом он лишь констатировал сам факт и не стал вдаваться в подробности, что же стало причиной для такого шага.

Впрочем, многие уверены, что это «месть» за низкие оценки OnePlus 8T. Есть и еще одна странность. После выхода Oppo Find X3 Pro ребята из DxOMark опубликовали статью, в которой высказали сомнения, что этот смартфон обойдет конкурентов.

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В частности, они заявили, что основная камера Find X3 Pro получила сенсор Sony IMX766 50 Мп Quad Bayer, который немного меньше, чем у предшественника Find X2 Pro и некоторых прямых конкурентов, таких как Samsung Galaxy S21 Ultra и Xiaomi Mi 10 Ultra. Эффективный размер пикселя также немного меньше, что теоретически может означать более высокий уровень шума.

«Досталось» и сверхширокоугольному модулю размером 1/1,56 ″, чей угол обзора не очень широк. Xiaomi, Samsung и Apple предлагают более широкие линзы в своих последних флагманах. С таким большим датчиком изображения резкость по углам тоже может стать проблемой.

Камера для макросъемки они и вовсе назвали «уловкой», которая может оказаться лишь забавным инструментом для увеличения. В целом ребята из DxOMark заявили о том, что по своим техническим характеристикам камера Oppo Find X3 Pro уступает конкурентам.

Все дело в том, что серия OnePlus 9 получит аналогичный датчик сенсор Sony IMX766, который уже принят специалистами DxOMark без восторга. Вполне вероятно, что OnePlus опасается того, что рассчитывать на высокие места в рейтинге тому же OnePlus 9 Pro не приходится. Такая антиреклама компании не нужна, ведь в новинках акцент сделан на камерах, созданных с участием Hasselblad. OnePlus не хочет рисковать той фишкой, которая должна стать продающей в новых смартфонах.

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Источник: mysmartprice