Объявлена дата анонса OnePlus Watch

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В один день с серией OnePlus представят OnePlus Watch

Через десять дней сеть будет пестрить новостями о выходе новой флагманской серии OnePlus 9, которая в этом году может разрастись до трех моделей. Почти наверняка будут и привилегированные издания и блогеры, которые практически сразу выпустят обзоры на новинки. А еще среди прочих «приятностей» предстоящей презентации станет анонс первых смарт-часов производителя — OnePlus Watch.

Вчера компания подтвердила, что 23 марта устроит релиз OnePlus Watch. Соответствующее сообщение она опубликовала в социальных сетях индийского подразделения бренда. Интригуя производитель опубликовал фрагменты корпуса носимого гаджета. Они лишь дают понимание, что OnePlus Watch будут круглой формы. Хотя есть предположение, что смарт-часы компании выйдут в двух версиях и одна из них предложит квадратный циферблат.

О технических характеристиках носимого гаджета нет никакой информации. Но учитывая родственные узы с BBK, ряд источников предполагают, что начинкой OnePlus Watch продублируют смарт-часы от другой «дочки» BBK — Oppo Watch. Вот только программная часть будет отличаться и есть вероятность, что в продукте OnePlus предложат Wear. Так это или нет, узнаем уже достаточно скоро, а также есть надежда, что еще до релиза инсайдеры не оставят нас без порции сливов о смарт-часах.

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Источник: notebookcheck