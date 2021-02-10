Для разработки приложений под visionOS не подойдет старый Mac – нужно Apple Silicon

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ПРОГРАММИСТЫ НЕДОВОЛЬНЫ

Компания Apple предупредила разработчиков, что для создания приложений под операционную систему visionOS и очки дополненной реальности Apple Vision необходимо использовать маки с собственными процессорами Apple Silicon.

В частности, в релизных заметках к Xcode 15.1 указано: "Разработка под visionOS требует Маков из Apple Silicon". В этой связи на форуме Apple разработчики уже просят вернуть поддержку Intel маков к разработке VisionOS.

Это может быть знаком того, что следующая версия macOS Sonoma станет последней с поддержкой Intel. Или же просто маркетинговый ход – как заставить разработчиков приобрести новый MacBook. Так что дальнейшая разработка под Apple возможна только на новых Маках.

Напомним, очки дополненной реальности Apple Vision Pro поступят в продажу 2 февраля по цене от $3499.

Источник - apple