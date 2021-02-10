Для своих флагманов Samsung создает специальную серию чипов

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Попытка избавиться от дурной славы Exynos

В апреле по сети пронеся слух, что Samsung Electronics создает фирменный чип, который станет эксклюзивным для смартфонов Galaxy. На днях издание The Korea Economic Daily подтвердило эту информацию и сообщило о том, что он появится в мобильных устройствах, которые дебютируют в 2025 году.

Разработка дизайна нового чипа будет завершена в 2023 году и ключевой акцент будет сделан на оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Новый чип ориентирован исключительно на модели топового уровня и, по всей видимости, он не станет частью серии Exynos. Что мешало компании уже создать какой-то эксклюзивный процессор, остается загадкой. Также не очень понятно, почему столь повышенное внимание уделяется этой системе на чипе, учитывая то, что Samsung уже достаточно давно занимается выпуском своих однокристальных систем.

По данным же ресурса The Korea Economic Daily, Samsung могла взяться за создание нового топового процессора по причине того, что репутация чипов Exynos изрядно пошатнулась. Так, в прошлом месяце около 2000 пользователей объединились для того, чтобы направить коллективный иск в суд против Samsung. В нем они обвинили компанию в том, что она принудительно снижает производительность большого количества приложений из-за некорректной работы сервиса Samsung Game Optimizing Service (GOS). Сама компания объясняет это заботой о нормальном температурном режиме и попытках снизить риск перегрева.

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Напомним, что ранее Samsung объявляла о своих амбициях стать компанией номер один на рынке полупроводниковой продукции. Она отвела себе срок до 2030 года на то, чтобы взойти на вершину. Но до осуществления задуманного, компании еще многое нужно сделать. Так, по данным аналитиков в прошлом году доля чипов Samsung на рынке составляла всего 6,6% против 14% в 2019 году.

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Источник: The Korea Economic Daily