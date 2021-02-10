Камера Samsung Galaxy Z Fold 4 будет флагманской

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Возможно, даже будет уровня Galaxy S22 Ultra

В августе состоится премьера Samsung Galaxy Z Fold 4, который станет венцом развития складных устройств компании. Не так давно благодаря усилиям инсайдеров нам удалось увидеть дизайн новинки, а теперь появились детали о ее камере. Поделился ими известный информатор Ice Universe, предсказаниям которого можно доверять.

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По данным инсайдера, основная камера Samsung Galaxy Z Fold 4 состоит из трех сенсоров, где главный разрешением 50-мегапикселей. Дополнять его станет ультраширик на 12 Мп, телеобъектив с аналогичным разрешением и поддержкой 3-кратного оптического зума. Ожидается, что телевик по своим возможностям превосходит тот, который установлен в Galaxy S22 Ultra.

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Источник также указывает на то, что Samsung стремилась сделать Galaxy Z Fold 4 тоньше и легче, но не в ущерб надежности и долговечности. Вес смартфона должен быть меньше 260 грамм. Естественно, что максимум усилий направили и на то, чтобы сделать складку на гибкой матрице максимально невидимой.

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Ожидается, что Galaxy Z Fold 4 предложит однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1, оба экрана будут поддерживать повышенную частоту обновления и фронтальную камеру должны отправить под поверхность гибкой панели.

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Источник: sparrowsnews