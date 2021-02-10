Samsung даст смартфонам Galaxy эксклюзивный чипсет

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Сторонним компаниям он точно не достанется

Samsung — одна из немногих компаний которая, кроме смартфонов, производит комплектующие к ним, включая процессоры. Но несмотря на это у техно гиганта нет эксклюзивной линейки чипов для своих смартфонов, их вполне могут приобрести и другие компании. Но очереди из желающих нет, ведь процессоры Exynos уступают по мощности конкурентам и есть претензии к их энергоэффективности.

Согласно последнему отчёту, Samsung планируют разрабатывать уникальные чипсеты, предназначенные исключительно для собственной линейки Galaxy. И это очень спорное и странное решение, так как подразделение Samsung System LSI, отвечающие за производство процессоров не очень ладит, мягко говоря, с мобильным подразделение Mobile eXperience(MX)! Поговаривают, что System LSI продает чипсеты мобильному подразделению на таких же условиях, как и другим клиентам, а сами чипсеты отнюдь не безальтернативные.

О решении создать процессор, который станет эксклюзивом для устройств линейки Galaxy, заявил глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро. По его словам, Samsung разрабатывает SoC для новых устройств компании, которыq будет отлично оптимизирован под работу с сервисом Game Optimization Service (GOS). Напомним, что ранее именно из-за некорректной работы GOS, который принудительно тормозил работу целого ряда приложений, Samsung пришлось извиняться перед своими пользователями.

В последние время Samsung старается поднажать в деле создания чипов и не отстать от премиум сегмента, куда входят решения от Apple, MediaTek и Qualcomm. Ради этого Samsung отказалась от использования своих ядер Mongoose и перешла на архитектуру ARM, а недавно вышедший Exynos 2200 и вовсе получил новый графический чип, созданный в сотрудничестве с AMD.

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Источник: gizmochina