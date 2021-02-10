Для Windows 11 вышло обновление: поддержка Android-приложений и прочие изменения

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Но возможность работать с мобильными приложениями пока доступна лишь в США

В прошлом году состоялась премьера Windows 11 — новой версии операционной системы Microsoft. И вот на днях компания выпустила первое крупное обновление, которое интересно тем, что предложит поддержку Android-приложений. До недавнего времени этот функционал был ограничен небольшим количеством утилит и был доступен только участникам инсайдерской программы Microsoft.

Теперь же для установки Android-приложений предлагают прибегнуть к услугам магазина Amazon Appstore, а скачать его можно в Microsoft Store. Единственный минус в том, что все эти «прелести» сейчас доступны лишь пользователям в США. Когда эта функция доберется до других стран, точной информации нет. На данном этапе пользователи могут использовать обходной путь с установкой APK-файлов. Сама Microsoft пообещала и дальше расширять возможности, связанные с установкой и использованием Android-приложений.

Апдейт принес изменения в панель задач — управление звуком доступно для вызовов Microsoft Teams, виджет погоды вернулся на панель, а время и дата стали доступны для нескольких мониторов. Штатным средством воспроизведения видео и аудио стало приложение Groove Music вместо MediaPlayer. Со временем апдейт Windows 11 доберется и до прочих устройств, а осенью компания обещает выкатить второй крупный апдейт.

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