Подборка современной литературы для юных читателей
Сучасний книжний ринок пропонує безліч цікавих видань для дітей, в яких кожна сторінка повна чудес, юмору та приключень. Цей волшебний світ дарує цікаві подорожі та знайомства з дивовижними героями. Среди ярких примеров мировой прозы важное место заняла детская литература украинских авторов. Радуємо підбірку із напівнайкращих творів від книжного магазину Readeat.
Чем особенны детские книги
Дитяча література тонко і чуттєво освещает наступні важливі теми: дружба, первая любовь, семейные ценности, відповідальність, відвага, страхи, самопізнання і мечти. Яркие образы, красноречивые деталі і динамічні сюжети роблять чтение цікавим приєднанням. У той же час українські автори намагаються бути близькими до реальності, а книги становляться дзеркалом сучасного світу, в якому відображаються дитячі почуття і хвилювання. Звичайне видання наповнене чудовими ілюстраціями, які ще більше поглиблюються у волшебную атмосферу.
Дитяча література не тільки розважає, але і пробуджує воображеніє та емоційний інтелект.
Семь украинских детских книг, которые достойны внимания
Представляємо сім різнопланових творів, які точно понравятся юним читачам:
- Саша Дерманский , «Великолепное чудовище». Уважна і трогательна трилогія про неймовірну дружбу і забавні пригоди звичайної школярі Соні і величезного розового чудовища Чу.
- Андрей Кокотюха , «Тайна казацького кладу». Самий настоящий детектив для дітей із загадками, інтригами та пошуками драгоценних сокровищ. Тут знайдеться місце для дружби, любові й осознания своих корней.
- Ольга Купріян , «Мирослава та інші з нашого двору». Весела і щира повість про дивовижні чудеса і відкриття, які случаються тільки в дитинстві, а також магію літніх канікул.
- Владимир Рутковский , «Джуры казака Швайки». Перший роман по тетралогії про казаках-джурах. Остросюжетное историческое произведение описує сногсшибальные приключения неулового казака Швайки и его многочисленных друзей.
- Іван Малкович , «Анна Ярославна». Прекрасна історія про київську княжну, яка стала королевою Франції. Удивительно красивые, светлые иллюстрации Екатерины Косьяненко и Екатерины Органично дополняют плетение сказочных и летописных линий.
- Віталіна Макарик , «Кеды в небе». Честная и открытая книга полноразмышлений, воспоминаний, печали, новых вызовов и всевозможной любви. Головна героїня — сучасна восьмиклассниця Леся — сумує збавитися від боязні та унинія і стати щасливою.
- Галина Вдовиченко , «Бабочки превращаются». Ярка, коротка і насичена ілюстраціями книга розкриває життєві премудрості із-за припущень бабочок, що володіють волшебной здатністю перетворюватися в почуття і речі.