Договорняк не случился: давление против монополии Apple усиливается

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Тим Кук прибег к «телефонному праву», но безуспешно

Иногда создается впечатление, что Apple неприкасаема и могущественна. Это одна из успешных бизнес-компаний и не в последнюю очередь благодаря методам работы Тима Кука. Если Джобс дирижировал инновациями, создавая революционные продукты, то Кук в большей степени бизнесмен, который осторожен, исповедует отказ от инноваций в пользу денег, а еще он склонен к сотрудничеству и диалогу с властями.

Успех Apple и в том, что ее глава предпочитает заручаться поддержкой властных структур. Тим Кук умеет договариваться. В качестве примера стоит вспомнить историю, как в США Apple столкнулась с угрозой ввода пошлин на продукцию, произведенную в Китае. Угроза, которая и со стороны Китая могла вызвать ответные меры в отношении компании. У него получилось решить проблему, договорившись с обеими сторонами.

Тим Кук будет и дальше использует любые рычаги, только бы не пострадала Apple и деньги инвесторов. Для этого он даже сделал телефонный звонок Нэнси Пелоси, спикеру Палаты представителей Конгресса США, чтобы обсудить с ней антимонопольный закон, задача которого ограничить влияние крупных компаний. Его нормы могут стать причиной того, что Apple признают монополистом и ей вменят отказ от установки фирменных приложений на свои устройства, чтобы уровнять ее и конкурентов.

По словам Тима Кука, закон принят поспешно и его нормы затормозят развитие инноваций. Компания потратила кучу средств на создание софта и следит за тем, чтобы его качество было на должном уровне. А еще он высказал мысль, что этот закон отбросит Apple назад в развитии. И от этого проиграет не столько компания, сколько потребитель. Есть риск, что аппараты превратятся в свалку с приложениями сомнительного качества. Соответственно, под угрозой окажется безопасность и приватность.

Прямых доказательств нет, но цель звонка представителю законодательного органа очевидна — помешать принятию закона, который лишит Apple монопольного положения на рынке, а также приведет к потере денег.

И Нэнси Пелоси не единственная, кому позвонил Кук. Поговаривают, что он обзвонил почти половину членов Конгресса в попытке донести свою мысль и воспрепятствовать принятию закона. Но убедить конгрессменов ему все же не удалось. Закон был принят и теперь компании придется отбиваться от нападок регуляторов, которые должны взяться за разрушение монополии Apple. Все же в США чиновники предпочитают следовать и исполнять нормы законов.

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Источник: nytimes