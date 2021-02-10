Многофункциональная док-станция USB-C RayCue 128K в виде миниатюрного Apple Machintoch с настоящим экраном

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Самая необычная док-станция USB-C﻿

USB-док RayCue 128K может быть картридером, фоторамкой, динамиком Bluetooth, быстро заряжать смартфон и ноутбук и имеет дополнительный отдельный USB-хаб в виде клавиатуры. Гаджет стилизован под винтажный Apple Macintosh. Устройство размещено на Kickstarter и при довольно скромной цели в $5000 собрало уже более $72000.



RayCue 128K Pro имеет 14 портов подключения, ее дисплей способен воспроизводить фотографии, время, дату или любое изображение. Используя технологию DisplayLink, гаджет позволяет подключать к компьютеру 3 монитора.



RayCue 128K поставляется в комплекте с 7-портовым портативным концентратором, который имеет вид клавиатуры. Док способен заряжать телефон и ноутбук одновременно мощностью 30 Вт и 100 Вт. RayCue 128K Pro поддерживает подключение к MacBook или ПК трех дисплеев HDMI 4K 60 Гц.



3,5” экран IPS способен воспроизводить календарь, время, интерфейс музыкального проигрывателя и многое другое. С помощью специального ПО на устройство можно загрузить изображение для использования в качестве рамки.



RayCue 128K совместима с Windows 10, ChromeOS 100, MacOs 10 или более новыми версиями ОС. Док-станция стоит от $169, имеет 5 вариантов комплектации и будет поставляться с декабря 2023 года.

Источник: Kickstarter