Долгожители! Redmi Note 11 и Note 11S прошли наш фирменный тест автономности

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Один из главных вопросов, который задают покупатели Redmi Note 11 и Redmi Note 11S — увеличилось ли время автономной работы по сравнению с прошлым поколением и ближайшими конкурентами. Соответствующих тестов автономности в сети практически нет, и мы решили обратить внимание на этот аспект. Мы прогнали Redmi Note 11 и Redmi Note 11S через горнило нашего фирменного теста автономности.

Новинки получили те же батареи, что и предшественники, тут без изменений — 5000 мАч. И для устройств с AMOLED-экранами это солидные источники питания, благо и аппаратная платформа не стала сильно мощнее или прожорливее. Итоги теста показали, что по части автономности Redmi Note 11 и Redmi Note 11S превосходят предшественников, а в случае с S-версией прибавка в продолжительности работы и вовсе солидная — один час. И это мы говорим не о стандартных сценариях использования (умеренное время на игры, звонки, веб-серфинг и посещение соцсетей), а о режиме максимальной нагрузки, когда смартфон гоняли в хвост и гриву.

При серьезной нагрузке Redmi Note 11S просел через 10 часов, тогда как предшественник сходит с дистанции на 58 минут раньше. И это при условии, что под капотом у обоих предложили практически идентичные по мощности 12-нанометровые чипы, а у предшественника был 60-герцовый экран.

Что касается Redmi Note 11, то в нашем тесте он продержался 10,5 часа и это на 30 минут дольше результата предшественника. Для аппарата с OLED‑экраном и емкой батареей результат не рекордный, но и далеко не провальный. На фоне Realme 9i, который предлагает батарейку такой же емкостью, отставание составило около 45 минут. На стороне последнего, по всей видимости, лучшая оптимизация несмотря на чуть большую диагональ дисплея.

Автономность Redmi Note 11 и Redmi Note 11S на хорошем уровне, в большинстве случаев ее хватит на весь день и не всегда возникнет необходимость подключать их к сети до того, как отправиться спать. Если же изо дня в день серьезно нагружать смартфоны, то они стабильно будут просить розетку в конце напряженного дня. По нынешним меркам, это отличный показатель.