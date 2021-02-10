Доля 5G-смартфонов растет. Названо время, когда они начнут доминировать

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К 2023 году каждый второй поставленный мобильник будет с 5G

Популярность 5G‑смартфонов будет только расти. Доля таких устройств будет неумолимо увеличиваться с каждым годом. К такому выводу пришли аналитики компании Market Intelligence&Consulting Institute (MIC).

По итогам прошлого года, доля смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения составила 40,1%. В количественном выражении это 548,8 млн единиц, а всего за прошлый год поставки мобильных устройств составили 1,35 млрд трубок.

Аналитики считают, что в этом году доля 5G-смартфонов увеличится до 53,7% и поставки таких моделей составят 762,5 млн штук. А это означает, что каждый второй отгруженный мобильник в нынешнем году будет обладать модемом с поддержкой сетей пятого поколения.

По их прогнозам, отгрузки 5G-смартфонов в 2023 году увеличатся до 922,7 млн штук, а их доля составит уже 63,4%. По итогам 2024 года поставка устройств с поддержкой сетей пятого поколения уже достигнет отметки 1,08 млрд единиц, а доля — 72,4%. В 2025 году 5G‑смартфоны будут составлять 78,1% от всего объема отгруженных мобильных гаджетов и в количественном выражении речь идет о 1,19 млрд единицах.

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Источник: mici